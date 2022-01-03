شكرا لقرائتكم خبر طائرة خاصة لإقناع كنو بعرض الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر لـ«مكة» أن نهاية الأسبوع الماضي شهدت اجتماعا ثنائيا في مدينة جدة بين ممثل من إدارة نادي الاتحاد ولاعب وسط نادي الهلال محمد كنو، الذي حضر من الرياض بطائرة خاصة.

ودخل اللاعب الدولي محمد كنو الفترة الحرة اعتبارا من السبت الماضي مما يحق له التفاوض مع أي ناد للانتقال إلى صفوفه.

وأبان المصدر أن الاتحاد قدم عرضا مغريا للاعب من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

من جهة ثانية، بدأت إدارة الاتحاد في تسويق عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي يوسف نياكاتي لرغبتها في الاستفادة من الفترة المتبقية من عقده الاحترافي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وكذلك لتتمكن أيضا من تسجيل المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع نياكاتي في 30 أغسطس 2021 لمدة موسم بنظام الإعارة قادما من نادي الوحدة بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى.

من جهة أخرى يواصل الجهازان الطبي والفني بنادي الاتحاد متابعة اللاعبين المصابين فهد المولد ومهند الشنقيطي لتجهيزهما لمواجهة الفيحاء الجمعة المقبل في جدة ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن غابا عن اللقاء الماضي أمام الباطن.

في المقابل، يغيب اللاعب عبدالرحمن العبود عن مباراة الفيحاء بسبب تراكم البطاقات الملونة، حيث سيدخل غيابه المدير الفني كوزمين كونترا في ورطة بعد أن وظفه في اللقاءات الماضية بمركز الظهير الأيمن.

علما أن الاتحاد سيفتقد أيضا، خدمات قلب الدفاع، المصري أحمد حجازي لانضمامه إلى معسكر منتخب بلاده تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

موقف كنو حسب ما يتردد