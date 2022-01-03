برشلونة يقدم لاعبه الجديد توريس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا إن على عالم كرة القدم الاستعداد، حيث إن برشلونة عائد، كما رفض استبعاد احتمالات ضم لاعب بوروسيا دورتموند الألماني النجم النرويجي إيرلينج هالاند لصفوف الفريق هذا العام.

وقدم برشلونة أمس لاعبه الجديد فيران توريس، الذي انضم إلى الفريق قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة قد تبلغ قيمتها 55 مليون يورو (63 مليون دولار).

وجاء إبرام صفقة الإسباني الدولي توريس رغم الأزمة المالية المعروفة التي يعاني منها برشلونة، حيث وصلت ديونه إلى أكثر من 2ر1 مليار يورو في العام الماضي.

لكن النادي لن يتمكن من تسجيل توريس لحين الاستغناء عن بعض اللاعبين، وذلك لتفادي خطر تجاوز سقف الرواتب، وهو السبب الذي اضطر النادي أيضا للتأخر في تسجيل المخضرم داني ألفيس في قائمة الفريق.

ورغم القيود المالية التي يعيشها برشلونة، صوت أعضاء النادي في ديسمبر الماضي على مشروع «إسباي برشلونة» البالغة قيمته 5ر1 مليار يورو، ويتضمن إصلاحا شاملا لاستاد كامب نو ومنشآت أخرى، كما تتواصل الإشاعات حول أن النادي سيضم ألفارو موراتا بعقد إعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

كذلك تتردد الأقاويل حول أن برشلونة سيتصدر المشهد في المنافسة على ضم إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند هذا العام، ولم يحرص لابورتا على نفي الأمر.

ولدى سؤاله عن موقف النادي تجاه هالاند على وجه الخصوص، قال لابورتا «لن أتحدث عن أسماء محددة. فهذا لا يفيد بشكل عام.

وإنما يزيد من قيمة الأسماء. نحن نعمل على تعزيز المراكز وفقا لما يطلبه الجهاز الفني. اليوم لدينا فيران، الذي كان في بلنسية، ونحن فخورون لأن الكتالونيين والمنتمين لبلنسية هم أبناء عمومة».

وأضاف «برشلونة يمثل علامة بارزة في السوق، وكل لاعب يعدنا نموذجا. لدينا فريق في مرحلة إعادة البناء، وسنرى قريبا عودة الفريق».