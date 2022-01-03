رالي داكار السعودية.. سباستيان رجل المرحلة الثانية بفئة السيارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل سائق «بي آر أكس» الفرنسي سباستيان لويب، أسرع توقيت (3 ساعات و25 دقيقة) في المرحلة الثانية لفئة السيارات «تي 1+» بسباق رالي داكار السعودية 2022، متقدما على الفائز بالمرحلة الأولى، سائق تويوتا القطري ناصر العطية بفارق 3 دقائق و28 ثانية، فيما حل سائق أودي الإسباني كارلوس ساينز ثالثا بفارق 5 دقائق و52 ثانية.

أما أسطورة رالي داكار سائق أودي، الفرنسي ستيفان بيترهانسيل، فقد أنهى المرحلة في المركز الرابع بفارق 7 دقائق و56 ثانية، متقدما على سائق «بي آر أكس» الإسباني ناني روما، الذي جاء في المركز الخامس بفارق 8 دقائق وثانيتين.

ويعد الفوز بمرحلة أمس برالي داكار السعودية هو الـ15 لسباستيان بإحدى مراحل رالي داكار، والأول لفريق «بي آر أكس» بإحدى مراحل الرالي.

فئة الدرجات

حسم دراج فريق 7240 الأرجنتيني مانويل أندوخار، المرحلة الثانية لفئة الدراجات رباعية العجلات «الكوادز» مسجلا 4 ساعات و27 دقيقة و51 ثانية، متقدما بفارق دقيقتين و3 ثوانٍ عن سائق ياماها الفرنسي أليكساندر جيرود، الذي حل ثانيا أمام دراج فريق ديل أمو ياماها الأمريكي بابلو كوبيتي الذي حل ثالثا بفارق 5 دقائق و4 ثوانٍ.

وجاء دراج فريق ستوري الليتواني لايسفيداس كانشيوس، في المركز الرابع، أمام دارج فريق شير ماري الروسي أليكساندر ماكسيموف.

المركبات الصحراوية الخفيفة

حقق التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو، الزمن الأسرع ليتصدر ترتيب المرحلة الثانية لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة «تي3»، وذلك بعد أن أكمل المرحلة في 4 ساعات و6 دقائق و42 ثانية، متفوقا على السويدي سيباستيان إريكسون بفارق دقيقتين و28 ثانية، فيما تأخر الروسي بافيل ليبيديف المركز الثالث بنحو 12 دقيقة و5 ثوانٍ محرزا المركز الثالث في ترتيب الفئة.

وجاءت الإسبانية كرستينا جوتيريز هيريرو، في المركز الرابع بفارق 14 دقيقة و49 ثانية عن المتصدر، أمام الفرنسي فيليب بينشاديز الذي حقق المركز الخامس بفارق 15 دقيقة و9 ثوانٍ عن كونتاردو.

فئة «تي 4 »

تمكن الأمريكي أوستن جونز من الفوز بالمرحلة الثانية لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري «تي 4»، مسجلا 4 ساعات و11 دقيقة و55 ثانية، ضمن بها المركز الأول بفارق 24 ثانية فقط أمام البرازيلي رودريغو لوبي دي أوليفييرا، الذي حل في المركز الثاني.

وجاء البولندي ميشيل كوجزال، في المركز الثالث بفارق 3 دقائق و26 ثانية خلف المتصدر، فيما حل الليتواني روكاس باكيوسكا في المركز الرابع أمام الإسباني جيرارد فاريس جويل في المركز الخامس على الترتيب العام للمرحلة.