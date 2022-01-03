بيريرا.. حالة كورونا جديدة بجيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن باريس سان جيرمان أمس إصابة لاعبه البرتغالي دانيلو بيريرا بفيروس كورنا. وأتت إصابة بيريرا قبل وقت قصير من مباراة فريقه أمام فان بكأس فرنسا أمس. تجدر الإشارة إلى أن كورونا حرمت سان جيرمان جهود كل من ميسي، نيمار، خوان بيرنات، سيرجيو ريكو، ناثان بيتومازالا وسيرجيو ريكو.

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