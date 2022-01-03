اخبار الرياضه

بيريرا.. حالة كورونا جديدة بجيرمان

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر بيريرا.. حالة جديدة بجيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن باريس سان جيرمان أمس إصابة لاعبه البرتغالي دانيلو بيريرا بفيروس كورنا.

وأتت إصابة بيريرا قبل وقت قصير من مباراة فريقه أمام فان بكأس فرنسا أمس.

تجدر الإشارة إلى أن كورونا حرمت سان جيرمان جهود كل من ، ، خوان بيرنات، سيرجيو ريكو، ناثان بيتومازالا وسيرجيو ريكو.

كانت هذه تفاصيل خبر بيريرا.. حالة كورونا جديدة بجيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا