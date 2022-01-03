أخضر الطائرة الشاطئية يتأهل للآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل المنتخب السعودي للكرة الطائرة الشاطئية إلى بطولة (كينغ أوف ذا كورت) الآسيوية للكرة الطائرة للرجال.

وجاء تأهل الأخضر عقب فوزه على نظيره الأردني بشوطين مقابل لا شيء، (21 /19 و21 /16)، وذلك ضمن تصفيات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية الأولى للرجال التي اختتمت منافساتها أمس في العاصمة القطرية الدوحة.

ومثل المنتخب السعودي في المباراة الثنائي علي حسن محفوظ، وحسن عبدالجليل الكعيبي، وذلك تحت قيادة المدرب الوطني فايز الداود.