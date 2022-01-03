فاغير خامس كورونا بشتوتجارت

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وذكر شتوتجارت عبر تويتر أن فاغير بدأ الخضوع للعزل بعد إجراء فحص «بي سي آر» جاء بنتائج إيجابية.
وتضم قائمة المصابين بكورونا في صفوف شتوتجارت، سيلاس كاتومبا مفومبا ونويرو أحمد وكونستانتينوس مافروبانوس وماتيو كليموفيتش.
وجاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه شتوتجارت لاستئناف المشوار في الدوري الألماني بمواجهة فريق المؤخرة جريتر فورت السبت المقبل.
وأبدى المدير الإداري لنادي فولفسبورج يورج شماتكه مخاوفه من أن مباريات قد تلغى بسبب انتشار العدوى، مثلما حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز ومسابقات رياضية أخرى.
وقال شماتكه «لدي مخاوف، علما بأنها لا تتعلق بمباريات مطلع الأسبوع المقبل.
لكنني أعتقد أن أزمة كورونا سيكون لها تأثير على جدول المباريات».
وذكرت بوابة «شبورت بوتسر» أن 10 على الأقل من الأندية الـ18 في الدوري الألماني (بوندسليجا) لديها حالات إصابة بعدوى كورونا.
وبعد إجازة شتوية قصيرة، تستأنف مباريات الدوري الألماني اعتبارا من الجمعة المقبل عندما يلتقي المتصدر بايرن ميونخ مع بوروسيا مونشنجلادباخ.
وأعلن بايرن ميونخ مطلع هذا الأسبوع إصابة 4 من لاعبيه بعدوى فيروس كورونا، من بينهم حارس المرمى الدولي مانويل نوير.
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