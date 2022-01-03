فيديو يوتيوب | اهداف مباراة شباب الاهلي وعجمان في إياب ربع نهائي كأس الامارات

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة شباب الاهلي دبي وعجمان في إياب ربع نهائي كأس رئيس الامارات 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الاثنين 3 يناير 2022.

تأهل شباب الاهلي دبي الى نصف نهائي كأس رئيس الامارات بعدما كرر فوزه على عجمان وهزمه بنتيجة 1/صفر في إياب الدور ربع النهائي، على ستاد راشدبن سعيد.

سجل هدف اللقاء اللاعب الإيراني “مهدي قائدي” في الدقيقة 32 بعدما وصلته كرة بالخطأ من الدفاع ثم انطلق داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية بالقدم اليسرى في الزاوية الضيقة للحارس علي الحوسني.

واقترب عجمان من إدراك التعادل، بعد لعبة جماعية مشتركة، لكن تسديدة محمد هلال مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 62.

كاد حارب سهيل أن ينهي آمال عجمان بتسجيل الهدف الثاني، عندما انفرد بمرمى عجمان، لكن الحارس علي الحوسني تصدى لمحاولته بالتوقيت المثالي في الدقيقة 82، وبقت النتيجة على حالها حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز شباب الاهلي.

كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز شباب الاهلي دبي بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت يوم 17 ديسمبر 2021 على ملعب ستاد بن راشد.

وترشح نادي عجمان إلى هذه المرحلة المتقدمة في كأس رئيس الامارات بعد فوزه على الشارقة بفارق الأهداف الاعتبارية، حيث تعادلا ذهابًا 2/2 وإيابًا 3/3.

وانتهت آخر خمس مواجهات بين الفريقين في جميع المسابقات، بتفوق نادي شباب الاهلي دبي 4 مرات، من بينهم 3 مواجهات في الدوري الاماراتي للمحترفين، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل 1/1.

ولم ينتصر نادي عجمان على شباب الاهلي دبي منذ تاريخ 21 يناير 2018 في إحدى مباريات الدوري الاماراتي، بنتيجة 2/1.

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة شباب الاهلي دبي وعجمان في إياب ربع نهائي كأس الامارات