بث مباشر يوتيوب مباراة شباب الاهلي دبي وعجمان في كأس رئيس الامارات رابط يلا شوت

مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي وعجمان في بث مباشر بـ الدوري الاماراتي رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة شباب الاهلي دبي وعجمان في إياب ربع نهائي بطولة كأس رئيس الامارات، المقرر لها مساء اليوم الاثنين 3 يناير 2022.

تنطلق مباراة شباب الاهلي دبي وعجمان على ملعب الأخير في مدينة عجمان (راشد بن سعيد)، عند الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

ينقل اللقاء على شاشة قناتي دبي الرياضية الأولى بصوت المعلق عبد الله السعدي، وقناة أبو ظبي الرياضية الأولى بصوت المعلق أحمد الحوسني، بالاضافة إلى قناة الشارقة الرياضية HD بصوت المعلق عبد الحميد الجمسي.

يدير لقاء الإياب بين شباب الاهلي دبي وعجمان، الحكم الدولي حمد علي يوسف عبد الله، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت لمصلحة شباب الاهلي دبي بنتيجة 2/1.

ترشح نادي عجمان إلى هذه المرحلة المتقدمة في كأس رئيس الامارات بعد فوزه على الشارقة بفارق الأهداف الاعتبارية، حيث تعادلا ذهابًا 2/2 وإيابًا 3/3.

وانتهت آخر خمس مواجهات بين الفريقين في جميع المسابقات، بتفوق نادي شباب الاهلي دبي 4 مرات، من بينهم 3 مواجهات في الدوري الاماراتي للمحترفين، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل 1/1.

ولم ينتصر نادي عجمان على شباب الاهلي دبي منذ تاريخ 21 يناير 2018 في إحدى مباريات الدوري الاماراتي، بنتيجة 2/1.

عجمان 0-1 شباب الاهلي دبي

ملعب راشد بن سعيد (مدينة عجمان)

كأس الامارات (اياب ربع النهائي)

انتهت