بث مباشر يوتيوب مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اليوم برابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون اليوم الاثنين 3 يناير 2022 برابط يلا شوت.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يدير المباراة الحكم الدولي الانجليزي المخضرم «مايك دين» ويعاونه كلاً من «دارين كان وإدوارد سمارت وروبرت جونز».

وكلفت قناة بي إن سبورتس القطرية، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، بمهمة التعليق على مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، ضمن الجولة 21 من الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022/2021.

تنقل مباراة مان يونايتد وولفرهامبتون على شاشة قناة بي ان سبورتس الأولى beIN Sports 1 HD Premium، وقنوات سبورت تي في 1 البرتغالية، سكاي سبورتس البريطانية، RMC سبورت 1، بين سبورت الانجليزية، سوبر سبورت بريميرليج.

يغيب عن صفوف مانشستر يونايتد، قلب الدفاع الدولي الانجليزي وقائد الفريق «هاري ماجواير» للاصابة، لينضم إلى الفرنسي بول بوجبا الذي تغيب عن آخر 10 مباريات للريد ديفلز بجميع المسابقات.

وتخلف المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال عن مباراة اليوم بسبب تقدمه بطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي 2022 من جهة، ولعدم تعافيه من الإصابة العضلية التي أبعدته عن آخر 4 مباريات لليونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز.

وسيتواجد المدافع الدولي السويدي فيكتور ليندلوف خارج تشكيلة مانشستر يونايتد بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن آرسنال صاحب المركز الرابع، أما ولفرهامبتون فيحتل المركز التاسع برصيد 25.

وينتظر عشاق مانشستر يونايتد فوز فريقهم بشغف كبير مساء اليوم بهدف استغلال سقوط آرسنال في الخسارة أمام مانشستر سيتي أول أيام العام الجديد، والعودة للمنافسة على المركز الرابع وربما الثالث، في حال تمكن الفريق من الفوز بمبارياته المؤجلة منذ فترة أعياد الميلاد.

مانشستر يونايتد – ولفرهامبتون

ملعب أولد ترافورد البريميرليج

(الجولة 21)

جارية الآن

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