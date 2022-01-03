تعرف على تاريخ مواجهات الجزائر وغانا قبل لقائهما في تحضيرات كأس أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

يتفوق منتخب غانا على منتخب الجزائر في عدد الانتصارات منذ عام 1973 بفارق انتصار وحيد، حيث فاز 5 مرات مقابل 4 لمحاربي الصحراء، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، وكان آخر لقاء جمعهما في أمم أفريقيا 2015 قبل اللقاء الودي على ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية يوم 5 يناير 2022 ضمن تحضيراتهما للمشاركة في أمم أفريقيا 2021.

يعود أول لقاء بين منتخب الجزائر ومنتخب غانا إلى دورة الألعاب الأفريقية 1973، وانتهت تلك المواجهة بفوز منتخب النجوم السوداء بنتيجة 2/صفر.

وانقطعت المواجهات بين الفريقين لمدة 5 سنوات حتى رد منتخب محاربي الصحراء الدين بنفس النتيجة (2/صفر) في ثاني لقاء أمام غانا في دورة الألعاب الأفريقية 1978.

وتقابل الفريقان للمرة الأولى في كأس أمم أفريقيا عام 1980، على ملعب ليبرتي في أبيدجان، كوت دي فوار، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي كأس أمم أفريقيا 1982، فاز منتخب غانا بنتيجة 2/3 على ملعب 28 مارس بمدينة بنغازي الليبية، بمباراة نصف النهائي، وسجل آنذاك الحسن ثنائية وصامويل أوبوكو هدف لصالح غانا، وسجل ثنائية الجزائر جمال زيدان وصالح عصاد.

وعاد منتخب الجزائر لينتقم من نظيره الغاني لكن في دور مجموعات أمم أفريقيا 1984 بثنائية نظيفة سجلها «جمال مناد وتاج بن سحاولة»، واستضاف اللقاء ملعب السلام في كوت دي فوار.

وجمعت الجزائر وغانا مواجهتين في تصفيات كأس العالم 1994، شهدت فوز غانا ذهابًا 2/صفر، وفوز الجزائر إيابًا 1/2.

وظلا دون مواجهات منذ فبراير 1993 حتى لعبا معًا مباراة ودية في ديسمبر 2001 انتهت بالتعادل 1/1 على ملعب 5 يوليو 1962 في العاصمة الجزائرية، وسجل الهدفين رفيق صايفي وجورج بلاي.

وغابت مرة أخرى مواجهات الجزائر وغانا لكن لمدة أطول وصلت ل14 عامًا، حتى لعبا من جديد في كأس أمم أفريقيا 2015، وانتهى اللقاء بفوز غانا بهدف دون رد سجله أسامواه جيان في الدقيقة 92 ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب مونجومو في غينيا الاستوائية.