هدف يتيم في الرستاق ينعش مسيرة السيب في صدارة الدوري العماني

أنعش نادي السيب مسيرته في صدارة الدوري العماني عقب فوزه بهدف يتيم أمام مضيفه الرستاق، ضمن منافسات الجولة الـ8 من المسابقة، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 3 يناير 2022.

وسجل هدف فوز السيب اللاعب “أرشد العلوي” في الدقيقة 38 من زمن المباراة، ليُواصل الامبراطور صدارته لجدول ترتيب الدوري العماني بفارق نقطة واحدة امام ظفار الوصيف.

ورفع السيب رصيده الى النقطة 18 في بعدما حقق فوزه الخامس هذا الموسم في الدوري العماني، كان قد تعادل في 3 مباريات، في المقابل تلقى الرستاق الخسارة الثالثة له بالدوري وتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس.

وحافظ السيب على سجله الخالي من الهزائم خلال مشواره في الدوري العماني عمانتل 2021/2022، ويحتل الفريق أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الجولة الـ 8 حيث سجل لاعبوه 13 هدفاً، كما يحتل أقوى خط دفاع حيث لم تستقبل شباكه سوى هدفاً وحيداً.

بدأ الرستاق الموسم الجديد في الدوري العمانل بشكل سيء بحصد نقطة واحدة من أول 3 جولات، ثم تحسنت نتائجه في الجولات الثلاث الماضية بتحقيق انتصارين متتاليين وتعادل، قبل أن يخسر اليوم امام السيب بصعوبة.