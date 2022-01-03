بث مباشر يوتيوب مباراة مسقط وصحم في الدوري العماني رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمشاهدة مباراة مسقط وصحم في الدوري العماني، لحساب الجولة 8، المقرر لها مساء اليوم الاثنين 3 يناير 2022.

يستضيف ملعب صحم هذه المباراة في تمام الساعة 15:55 بتوقيت جرينيتش، 17:55 بتوقيت مصر، 18:55 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة مسقط وصحم على شاشة القناة العمانية الرياضية المفتوحة على النايل سات oman sports hd، وتبث مباشرة على الخليج 365 لحظة بلحظة.

يحتل نادي مسقط ذيل جدول ترتيب الدوري العماني برصيد نقطة واحدة حصل عليها من تعادله مع نزوي في الجولة الخامسة.

ويصارع أيضًا فريق صحم على البقاء ضمن أندية دوري المحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المرتبة ال12 برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات و3 خسائر.

وانتهت آخر خمس مواجهات بين الفريقين، بفوز صحم 3 مرات مقابل فوز وحيد لمسقط تحقق في 24 نوفمبر 2018 بهدفين دون رد، وانتهى لقاء وحيد بالتعادل السلبي.