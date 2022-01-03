فيديو يوتيوب | اهداف مباراة السويق وعمان في الجولة 8 من الدوري العماني

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة السويق وعمان في افتتاح الجولة 8 من الدوري العماني عمانتل 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الاثنين 3 يناير 2022.

خطف السويق في الوقت القاتل فوزاً ثميناً خارج ملعبه أمام مضيفه نادي عمان بنتيجة 1/صفر، في المباراة التي جمعتهم على ملعب السيب.

ويدين السويق بالفضل في الفوز اليوم للاعبه “عمر الفزاري” بعد تسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82 بتصويبة قوية بالقدم اليمنى من على حدود منطقة الجزاء.

بهذا الانتصار رفع السويق رصيده الى النقطة التاسعة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري العماني وله مباراة مؤجلة، في المقابل تجمد رصيد عمان عند 9 نقاط أمام الأصفر بفارق الأهداف.

كان السويق قد تعرض لخسارتين وتعادلين في آخر خمس مباريات له بمنافسات عمانتل للمحترفين، بينما لم يهزم فريق عمان سوى مرتين فقط في أول جولتين من الموسم، واستطاع تحقيق انتصارين وتعادلين.

يذكر ان نادي السويق قد أطاح بنظيره عمان من بطولة كأس عمان بعدما فاز عليه في دور ثمن النهائي بنتيجة 2/1 يوم 30 ديسمبر 2021.

شاهد فيديو هدف السويق ضد عمان في الجولة 8 من الدوري العماني

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