- 1/2
- 2/2
خطف السويق فوزاً ثميناً خارج ملعبه أمام مضيفه نادي عمان بنتيجة 1/صفر في افتتاح الجولة الـ 8 من الدوري العماني عمانتل 2021/2022، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 3 يناير 2022.
ويدين السويق بالفضل في الفوز اليوم للاعبه “عمر الفزاري” بعد تسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82 بتصويبة قوية بالقدم اليمنى من على حدود منطقة الجزاء.
بهذا الانتصار رفع السويق رصيده الى النقطة التاسعة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري العماني وله مباراة مؤجلة، في المقابل تجمد رصيد عمان عند 9 نقاط أمام الأصفر بفارق الأهداف.
كان السويق قد تعرض لخسارتين وتعادلين في آخر خمس مباريات له بمنافسات عمانتل للمحترفين، بينما لم يهزم فريق عمان سوى مرتين فقط في أول جولتين من الموسم، واستطاع تحقيق انتصارين وتعادلين.
يذكر ان نادي السويق قد أطاح بنظيره عمان من بطولة كأس عمان بعدما فاز عليه في دور ثمن النهائي بنتيجة 2/1 يوم 30 ديسمبر 2021.
اقرأ ايضا..
كانت هذه تفاصيل خبر السويق يخطف فوزًا ثمينًا من عمان في افتتاح الجولة 8 من الدوري العماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.