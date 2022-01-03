لابورتا يطمئن الجماهير حول صفقات برشلونة الشتوية ويؤمن بامكانية التعاقد مع هالاند

سُئل جوان لابورتا أثناء تقديم فيران توريس عدة مرات عن احتمال وصول هالاند إلى كامب نو الصيف المقبل، حيث أظهر النادي الكتالوني أن لديه القوة المالية للقيام بتعاقدات جديدة، وعبر رئيس البلوجرانا عن تفائله بامكانية وصول النرويجي، كما طمئن الجماهير حول صفقات برشلونة الشتوية.

ورد رئيس برشلونة بعد سؤاله على الهامش حول المهاجم النرويجي وقال “ماتيو اليماني أوضح الأمر بشكل جيد للغاية. مع فيران استثنينا إطلاق أنفسنا للتوقيع قبل الحصول على هامش الراتب، لكننا نعمل على ذلك على أي حال. أيضا للموسم المقبل.”

وتابع لابورتا “إنها وظيفتنا وكل شيء ممكن إذا تم بشكل جيد، أننا نقوم بذلك. أنا مقتنع بأن كل شيء سوف يسير على ما يرام “.

واضاف: ” نحن في السوق. جميع اللاعبين الكبار يفكرون في إمكانية القدوم إلى برشلونة. في الأوقات التي نتواجد فيها، علينا أن نلقي نظرة فاحصة على القسم الاقتصادي، لكننا نتحسن وكل شيء على ما يرام.”

لابورتا: سنقوم بإعلان صفقات برشلونة الشتوية فور إتمامها

تحدث لابورتا بعد ذلك عن صفقات برشلونة في الميركاتو الشتوي 2022 وأوضح “هناك بعض الحاجات الملحة هذا الموسم لمحاولة الفوز بأكبر قدر ممكن .. نتيجة مايوركا مهمة جدا والآن لدينا كأس الملك وكأس السوبر الاسباني الذي سنحاول الفوز به ونحن في الدوري الأوروبي.”

وأكمل رئيس برشلونة “الفريق لديه بعض الاحتياجات ونريد أن نجعل المدرب سعيدًا، لقد كان وصول فيران مهمًا جدًا للمشروع “.

واردف رئيس البلوجرانا قائلاً “سنؤكد الصفقات الأخرى المخطط لها فور حدوثها. سوق كرة القدم له خصائصه ويجب معالجتها حتى تكون النتائج جيدة. نحن نعمل من أجل المزيد من التعاقدات في سوق الشتاء هذا وستقوم الإدارة الفنية القيام بما يمكن القيام به لفصل الصيف “.

وعندما سئل عما إذا كان التوقيع مع هالاند واقعيًا، قال جوان لابورتا “نحن نعزز المراكز التي يريد المدرب تحسينها وهذا ما نقوم به. التحدث عن لاعب كرة قدم ليس من النادي يعني رفع سعر السوق.”

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