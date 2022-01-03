مان يونايتد يدخل على الخط لخطف ابرز صفقات ريال مدريد المستقبلية

يخطط مانشستر يونايتد الإنجليزي، لخطف احد ابرز صفقات ريال مدريد المستقبلية “جوليان الفاريز”، مع اهتمام من قبل أندية أوروبية أخرى، بخدمات مهاجم ريفر بليت الارجنتيني.

ويزعم أن وكيل أعمال جناح ريفر بليت الارجنتيني “جوليان ألفاريز” في طريقه إلى أوروبا لعقد اجتماعات مع العديد من الأندية الأوروبية المهتمة بخدمات المهاجم الشاب.

بعد أن ساهم بـ 18 هدفًا وستة تمريرات حاسمة من 21 مباراة فقط في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني هذا الموسم، فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لديه بطبيعة الحال العديد من الاندية المهتمة في أوروبا، في مقدمتهم بطل دوري أبطال أوروبا القياسي.

بينما من المقرر أن ينتهي عقده في غضون 12 شهرًا، يبدو من المرجح أن يقوم ألفاريز بالانتقال إلى أوروبا في إحدى فترتي الانتقالات التاليتين، حيث تحاول الفرق الكبرى، الفوز بالسباق من أجل توقيعه.

ووفقًا للصحفي الأمريكي الجنوبي “روبرتو روجاس”، من المقرر أن يعقد الممثل “فرناندو هيدالغو” اجتماعات عمل في أربع مدن أوروبية خلال الأيام المقبلة.

واضاف الصحفي المذكور ان مدن مانشستر ولندن ومدريد وميلان ستكون على قائمته، وسط تكهنات بأن مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير، ريال مدريد و الروسونيري كلهم مهتمون بالاتفاق حول الصفقة هذا الشهر.

ويُزعم أن ألفاريز لديه شرط جزائي بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني في عقده، وهو رقم جذاب بالنظر إلى إمكانات الجناح الهجومي الشاب، والتقدم الأخير الذي اظهره مع المنتخب الأرجنتيني.

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