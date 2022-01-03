مشاهدة مباراة السيب والرستاق في بث مباشر يوتيوب ببطولة الدوري العماني

السيب الرستاق

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمشاهدة مباراة السيب والرستاق ضمن مباريات اليوم الاثنين 3 يناير 2022، في الجولة الثامنة من الدوري العماني عمانتل للمحترفين.

تنطلق مباراة السيب والرستاق على ملعب الأخير، في تمام الساعة 14:10 بتوقيت جرينيتش، 16:10 بتوقيت مصر، 17:10 بتوقيت السعودية.

وينقل اللقاء على شاشة القناة العمانية الرياضية oman sports hd المفتوحة على النايل سات، كما ينقلها الخليج 365 في بث مباشر لحظة بلحظة.

يدخل السيب مباراة اليوم أمام مضيفه الرستاق وهو على رأس جدول ترتيب الدوري العماني برصيد 15 نقطة حققهم من 4 انتصارات و3 تعادلات دون أي خسارة.

أما فريق الرستاق الذي بدأ الموسم بشكل سيء بحصد نقطة واحدة من أول 3 جولات، فقد تحسنت نتائجه في الجولات الثلاث الماضية بتحقيق انتصارين متتاليين وتعادل، ليتقدم إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن قمة الجدول.