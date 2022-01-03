تشافي يطلب تجديد سيرجي روبيرتو للمساعدة في تسجيل صفقات برشلونة الجديدة

بدأ النادي الكتالوني محادثات تجديد العقد مع اللاعب “سيرجي روبرتو” بطلب من مدرب الفريق تشافي هيرنانديز، ما سيساعد إدارة جوان لابورتا على تسجيل صفقات برشلونة الجديدة في الميركاتو الشتوي 2022.

ودخل روبرتو الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع النادي الكتالوني، لكنه حاليًا مصاب، ما جعله يقرر الخضوع لعملية جراحية لإصابة في الفخذ من شأنها أن تبقيه خارجًا لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، مع العودة المقررة في فبراير ومارس.

ولا يوجد سبب وجيه لخوف روبرتو على مستقبله مع برشلونة، مع حرص النادي على تجديد عقده، حيث لا يزال مطلوبًا من قبل تشافي هيرنانديز، لكون لاعب الوسط متعدد الاستخدامات، ولأنه يبلغ من العمر 29 عامًا فقط، وفي مستوى جيد جدًا.

ومع ذلك، فإن أسباب التمديد ليست مجرد كرة قدم فقط، حيث أن برشلونة يلح على تجديد عقد سيرجي روبرتو لأن ذلك سيساعدهم على تقليل كتلة رواتبهم، وهو أمر يحتاجون إلى القيام به لتسجيل الصفقات الجديدة من قبيل فيران توريس، وفقاً لصحيفة سبورت الكتالونية.

واوضحت الصحيفة، أن عقد جديد لروبرتو يعني أن راتبه موزع على مدة عقده، ما يقلل من الضغط على كتلة رواتب النادي الكتالوني، وان هذه هي الأولوية الأولى لبرشلونة حيث يتطلعون لتسجيل الصفقة الجديدة بقيمة 55 مليون يورو.

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