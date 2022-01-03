بالشبشب..مهاجم الاهلي «محمد شريف» يثير السخرية في اعلان شاشة توشيبا!

أثار مهاجم النادي الاهلي «محمد شريف» سخرية الجمهور باعلان فقير عن شاشة تلفزيون توشيبا العربي، نشره بنفسه عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

ويستعد محمد شريف هذه الأيام للسفر إلى الكاميرون للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، وهي ثاني بطولة كبرى سيشارك فيها مع الفراعنة بعد كأس العرب FIFA قطر.

وتسبب ظهور محمد شريف خلال تقديمه شاشة توشيبا الجديدة من داخل منزله، بالملابس المنزلية والحذاء الخفيف (بيجامة وشبشب) في تعرضه لانتقادات وسخرية من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

ومن المثير للجدل أن محمد شريف يُعد أهم مهاجم في الدوري المصري الممتاز منذ عام 2019، حيث سجل ما مجموعه 37 هدفًا رفقة ناديي إنبي والاهلي، من بينهم 20 هدفًا حقق بهم لقب هداف الدوري مع الاهلي بموسم 2021/2020، وكان مستغربًا ظهوره بهذا الشكل في اعلان ممول وعبر صفحته الرسمية.

ولم يستخدم محمد شريف أي معدات احترافية تساعده على تقديم هذا الاعلان الممول بشكل سليم خاصةً أن لديه عدد كبير من المتابعين.

وتم تصوير مهاجم الاهلي الأول من داخل منزله بكاميرا هاتف محمول وسماعات ايربودز برو حلت محل الميكروفون أثناء استعراضه للشاشة دون أن يتطرق لمميزاتها أو امكانياتها، مكتفيًا بالتحدث عن أنها ضمن عروض مميزة تقدمها الشركة بمناسبة العام الجديد 2022.

وكتب محمد شريف في تعليقه باللغة العامية على فيديو الاعلان «أنا كنت محتاج شاشة كبيرة وبسعر حلو، فكلمت صحابي ورشحولي توشيبا، خصوصًا ان عليها عروض حلوة أوي».

وتلعثم صاحب الـ 25 عامًا أكثر من مرة أثناء تقديم اعلان توشيبا، وأضطر للقيام بتعديل في الفيديو «مونتاج»، رغم أن الفيديو نفسه لم يتعد حاجز الـ 50 ثانية!.

وشارك محمد شريف في 5 مباريات بمنافسات الدوري المصري هذا الموسم 2022/2021، وسجل 3 أهداف، أحدهم في مرمى الزمالك بمباراة القمة المنتهية بنتيجة 5/3 يوم 5 نوفمبر الماضي.

شاهد فيديو اعلان محمد شريف