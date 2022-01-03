هل يكون مبابي وهالاند حبة الكرز التي تزين صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2022؟

يخطط رئيس النادي الملكي “فلورنتينو بيريز“، للجمع بين المهاجم الفرنسي كيليان مبابي و النجم النرويجي ارلينج هالاند خلال الميركاتو الصيفي 2022، ليكون الثنائي باكورة و حبة الكرز التي تزين صفقات ريال مدريد الصيفية، تمهيداً لافتتاح ملعب سانتياجو بيرنابيو بحلته الجديدة.

وينتهي عقد الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف القادم، و يملك كامل الحرية في التفاوض مع أي نادي بعد دخوله الفترة الحرة في عقده، وفق ما يمنحه قانون بوسمان للانتقالات، مع تواجد ريال مدريد كمرشح وحيد للظفر بخدمات اللاعب.

ويخطط ريال مدريد للتوقيع مع مبابي في الأسابيع القليلة القادمة في صفقة انتقال حر، إلا أن فلورنتينو بيريز يخطط لتوجيه ضربة أخرى بعد تأمين خدمات الدولي الفرنسي، وذلك بمحاولة التوقيع مع النرويحي ارلينج هالاند المتابع من نصف أندية أوروبا الكبرى.

وذكر الصحفي الاسباني الشهير “جوسيب بيدريرول”، ان ريال مدريد سيلقي بكل ثقله للتعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، مباشرة بعد اتمام صفقة التعاقد مع مبابي في الاسابيع القليلة المقبلة.

واضاف بيدريرول، أن صفقة مبابي شبه منتهية، وان اللاعب سيعلن عن توقيعه مع حلم طفولته ريال مدريد بعد مواجهة الفريقين في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا شهر مارس المقبل.

جدير بالذكر توفر النرويجي ارلينج هالاند على شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو بداية من الصيف المقبل، لكن اقناع مينو رايولا و منحه عمولة دسمة، من شأنه مساعدة رئيس ريال مدريد على تحقيق حلم الجمع بين الثنائي المرشح للتربع على الجوائز الفردية في المستقبل.

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