تفاصيل صغيرة لانضمام مهاجم يوفنتوس إلى صفقات برشلونة الشتوية

اقترب بشكل كبير مهاجم نادي يوفنتوس الايطالي المعار من اتليتكو مدريد “الفارو موراتا“، من الانضمام إلى صفقات برشلونة الشتوية في الميركاتو الشتوي 2022، بعد توقيع فريق تشافي هيرنانديز مع داني ألفيس، وفيران توريس، مع تبقي تفاصيل صغيرة على اكتمال الصفقة.

الفارو موراتا معار حاليًا إلى يوفنتوس، لكنه أعرب مؤخرًا عن رغبته في العودة إلى إسبانيا، مع بقاء ستة أشهر على عقد الإعارة لمدة 18 شهرًا من اتليتكو مدريد، وقد منح ذلك برشلونة الفرصة لتقوية صفوفهم، وبسعر رخيص أيضًا.

ويعاني البلوجرانا من مشاكل في الرواتب حاليًا، لكن موراتا ينتمي إلى أتلتيكو مدريد، النادي الذي لديه خيار إلزامي تقريبًا لشراء نجم برشلونة الفرنسي أنطوان جريزمان.

وانضم جريزمان إلى أتليتيكو مدريد على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي 2021، ولكن مع وجود خيار للشراء، والذي سيصبح إلزاميا إذا لعب الفرنسي كمية معينة من المباريات خلال فترة اعارته مع فريق دييجو سيميوني.

وشارك الدولي الفرنسي بالفعل بانتظام مع حامل لقب الدوري الاسباني، وقد رأى أتليتيكو مدريد ما يكفي ليؤكد لبرشلونة أنهم سينشطون خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو في الميركاتو الصيفي 2022، ما سيمنح البارسا متنفساً كبيراً للقيام بصفقات اخرى في الصيف.

وسيمنح ذلك برشلونة ايضاً، الهامش للتوقيع مع موراتا على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وإبرام اتفاق مع يوفنتوس لتولي الاعارة.

ومن المتوقع بعد ذلك أن يجعل برشلونة صفقة اعارة الدولي الاسباني ومهاجم ريال مدريد الاسبق دائمة في نهاية هذا الموسم، بعقد لا يقل عن 18 شهرًا.

ووفقًا لصحيفة الآس الإسبانية، فقد اكتملت الصفقة الآن بنسبة 95٪ ومن المرجح أن يتم الانتهاء منها بالكامل في النصف الأول من هذا الأسبوع.

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