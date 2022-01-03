بث مباشر يوتيوب مباراة السويق وعمان في الجولة 8 من الدوري العماني عمانتل

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لـ مباراة السويق وعمان في الجولة 8 من الدوري العماني عمانتل، والمقرر لها بعد ظهر اليوم الاثنين 3 يناير 2022.

تنطلق مباراة السويق وعمان على ملعب الأخير في تمام الساعة 12:55 بتوقيت جرينيتش، 14:55 بتوقيت القاهرة، 15:55 بتوقيت السعودية.

ينقل هذا اللقاء على قناة عمان الرياضية المفتوحة على النايل سات، oman sports hd، كما ينقلها لكم الخليج 365 في بث مباشر لحظة بلحظة.

يحتل نادي السويق المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري العماني برصيد 6 نقاط، في بداية متواضعة للفريق بالموسم الكروي الجديد.

وتعرض السويق لخسارتين وتعادلين في آخر خمس مباريات له بمنافسات عمانتل للمحترفين، بينما لم يهزم فريق عمان سوى مرتين فقط في أول جولتين من الموسم، واستطاع تحقيق انتصارين وتعادلين.

ويحتل نادي عمان المركز السابع برصيد 9 نقاط بفارق 6 نقاط عن السيب متصدر جدول الترتيب.

عمان 0-1 السويق

الدوري العماني عمانتل للمحترفين (الجولة 8)

انتهت