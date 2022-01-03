الجولة 8..جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 يناير في الدوري العماني عمانتل

جدول ترتيب الدوري العماني عمانتل بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة الثالثة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 3-1-2022 في الجولة 8 من الدوري العماني للمحترفين “عمانتل”.

تنطلق اولى مباريات اليوم في تمام الساعة 12:50 ظهرًا بتوقيت جرينيتش، بين ناديي نزوي والمصنعة، وفي التوقيت نفسه تقام مباراة عمان والسويق.

وبعد خمس دقائق من مباراتي نزوي ضد المصنعة، وعمان ضد السويق، ستبدأ مباراة غاية في الاهمية بالنسبة لنادي النصر امام مضيفه صحار، حيث ستضمن له الصدارة إذا ما حقق الفوز وتعثر خصميه “السيب وظفار” في نتائج سلبية لحساب الجولة ذاتها.

وستجمع آخر مباريات اليوم الاثنين في الدوري العماني للمحترفين فريقا صحم ومسقط في تمام الساعة 15:55 بتوقيت جرينيتش.

وتنقل جميع مباريات الجولة الثامنة من دوري سلطنة عمان عبر موقع ميركاتو، بالاضافة الى قناة عمان الرياضية oman sports hd المفتوحة على النايل سات.

جدول مباريات اليوم الاثنين في الدوري العماني

نزوي ضد المصنعة ، الساعة 12:50 جرينيتش

نادي عمان ضد السويق ، الساعة 12:50 جرينيتش

صحار ضد النصر ، الساعة 12:55 جرينيتش

النهضة ضد ظفار ، الساعة 13:00 جرينيتش

الاتحاد ضد بهلاء ، الساعة 13:15 جرينيتش

الرستاق ضد السيب ، الساعة 14:10 جرينيتش

صحم ضد مسقط ، الساعة 15:55 جرينيتش