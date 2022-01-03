موعد مباراة الجزائر القادمة أمام غانا في تحضيرات امم افريقيا 2021 والقنوات الناقلة

أكد الاتحاد القطري لكرة القدم بشكل رسمي، موعد مباراة الجزائر القادمة أمام غانا في تحضيرات كاس امم افريقيا 2021.

ستقام المباراة المرتقبة بين الجزائر وغانا على استاد المدينة التعليمية في مدينة الريان القطرية، يوم الاربعاء الموافق 5 يناير 2022، أي قبل أربعة أيام فقط من انطلاق بطولة كاس امم افريقيا 2021 في الكاميرون.

ينطلق لقاء الجزائر وغانا في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت الجزائر، 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على شاشة قنوات الكأس القطرية التي كانت قد حصلت كذلك على حقوق بث مباشر نقل مباراة الجزائر وغامبيا قبل أن تلغى بشكل مفاجيء بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويأمل منتخب الجزائر بقيادة المدرب الوطني جمال بلماضي ألا تقع اصابات بفيروس كورونا المتحور «أوميكرون» تهدد إقامة المباراة، مثلما حدث في المباراة الملغية يوم الثاني من يناير بسبب تفشي الفيروس بين لاعبي منتخب غامبيا.

تاريخ مواجهات الجزائر وغانا

يرجع أول لقاء بين الجزائر وغانا إلى دورة الألعاب الأفريقية 1973، وانتهت بفوز منتخب النجوم السوداء بنتيجة 2/صفر.

ورد منتخب محاربي الصحراء الدين بنفس النتيجة في ثاني لقاء له أمام غانا أيضًا في دورة الألعاب الأفريقية 1978.

وتقابل الفريقان للمرة الأولى في كأس أمم أفريقيا عام 1980، على ملعب ليبرتي في أبيدجان، كوت دي فوار، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي كأس أمم أفريقيا 1982، فاز منتخب غانا بنتيجة 2/3 على ملعب 28 مارس بمدينة بنغازي الليبية، بمباراة نصف النهائي، وسجل آنذاك الحسن ثنائية وصامويل أوبوكو هدف لصالح غانا، وسجل ثنائية الجزائر جمال زيدان وصالح عصاد.

وعاد منتخب الجزائر لينتقم من نظيره الغاني لكن في دور مجموعات أمم أفريقيا 1984 بثنائية نظيفة سجلها «جمال مناد وتاج بن سحاولة»، واستضاف اللقاء ملعب السلام في كوت دي فوار.

وجمعت الجزائر وغانا مواجهتين في تصفيات كأس العالم 1994، شهدت فوز غانا ذهابًا 2/صفر، وفوز الجزائر إيابًا 1/2.

وظلا دون مواجهات منذ فبراير 1993 حتى لعبا معًا مباراة ودية في ديسمبر 2001 انتهت بالتعادل 1/1 على ملعب 5 يوليو 1962 في العاصمة الجزائرية، وسجل الهدفين رفيق صايفي وجورج بلاي.

وغابت مرة أخرى مواجهات الجزائر وغانا لكن لمدة أطول وصلت ل14 عامًا، حتى لعبا من جديد في كأس أمم أفريقيا 2015، وانتهى اللقاء بفوز غانا بهدف دون رد سجله أسامواه جيان في الدقيقة 92 ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب مونجومو في غينيا الاستوائية.

وفي المجمل، فاز منتخب الجزائر 4 مرات مقابل 5 انتصارات لمنتخب غانا، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، وكان آخر لقاء جمعهما في أمم أفريقيا 2015.