فيديو يوتيوب | احمد حسن: منتخب مصر بالجيل الحالي ليست له شخصية!

وجه عميد لاعبي منتخب مصر ونجم نادي بيشكتاش التركي السابق «أحمد حسن» نقدا لاذعا للجيل الحالي من اللاعبين المصريين.

وقال أحمد حسن لاون تايم “إن الجيل الحالي يفتقد للشخصية التي تميز بها منتخب مصر في عهد المدرب حسن شحاته”.

وأضاف في حديثه لبرنامج جمهور التالتة: “غاب عنا في أمم أفريقيا 2010 ثلاثة أعمدة رئيسية، مع ذلك نجحنا في التتويج”.

وواصل “لم يلحق بالبطولة الثلاثي محمد شوقي وعمرو زكي وأبو تريكة، لكن حفاظنا على شخصية المجموعة لعب دورًا هامًا”.

ويأتي هذا التصريح المثير قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق مسيرة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر لها في الكاميرون.

شاهد فيديو يوتيوب حديث احمد حسن