تشافي ينتصر بالناشئين ويصعد ببرشلونة مركزين في ترتيب الليجا - صور Getty

انتصر تشافي هيرنانديز باللاعبين الناشئين في رحلة برشلونة الشاقة إلى جزيرة مايوركا في الجولة 19 من الدوري الاسباني، ليلة الاحد الثاني من يناير 2022، والتي شهدت غياب 11 لاعبا عن صفوف البرسا بداعي اصابتهم بفيروس كورونا المتحور.

وكسب برشلونة مقابلته أمام ريال مايوركا بفضل الهدف الوحيد الذي سجله الهولندي لوك دي يونج برأسية في نهاية الشوط الأول من المباراة.

وحاول ريال مايوركا مواصلة الصمود على معقله “بالما دي مايوركا” الذي لم يتعرض عليه سوى لخسارة وحيدة في تسع مباريات حتى الآن، إلا أنه اصطدم بعنفوان شباب لاعبي برشلونة البدلاء الذين أرادوا أن يثبتوا أنفسهم بقوة لتشافي هيرنانديز.

وبهذا الفوز صعد برشلونة مركزين في ترتيب الليجا، من المركز السابع إلى المركز الخامس برصيد 31 نقطة، دون أي خسارة منذ 4 جولات.

وتصعبت حياة ريال مايوركا بعد هذه الخسارة، فلم تعد تفصله سوى اربع نقاط عن منطقة الهبوط في الدوري الاسباني، حيث يتواجد القراصنة في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.

برشلونة 1-0 ريال مايوركا

الدوري الاسباني – الجولة 19

ملعب إيبيروستار

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