جدول رواتب لاعبي باريس سان جيرمان في عام 2022 “الأسبوعية والسنوية”

يقدم لكم موقع الخليج 365 قائمة جدول رواتب لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2022، الأسبوعية والسنوية، والمملوك لمجموعة قطر للاستثمار الرياضي منذ عام 2011.

ويُشرف ناصر الخليفي عن كل الأمور الخاصة بفريق باريس سان جيرمان، وبات من من الشخصيات المساهمين بقوة في تطور كرة القدم الأوروبية مؤخراً، وأصبح اسمه يشير إلى صفقات ضخمة آخرها استقدام النجم الارحنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الاسباني.

ويحتل “ليونيل ميسي” صدارة أعلى الأجور في الدوري الفرنسي حيث يتقاضى أفضل لاعب في العالم 2021 ملبغ وقدره 1.223.846 مليون يورو أسبوعياً، ويأتي من بعده النجم البرازيلي “نيمار” بمبلغ 1.083.846 مليون يورو أسبوعياً.

كما يتواجد النجم المغربي “أشرف حكيمي” في المركز الثامن كأعلى أجر في صفوف النادي الباريسي، براتب أسبوعي يصل الى ملبغ 279.808 ألف يورو، وينتهي عقده في 30 يونيو 2026.

وينفق باريس سان جيرمان نظير أجور لاعبوه خلال موسم 2021/2022 مبلغ 7.262.881 مليون يورو أسبوعياً، بواقع 377.670 مليون يورو سنوياً.

جدول رواتب لاعبي باريس سان جيرمان في عام 2022

1.223.846 مليون يورو أسبوعياً – 63.640 مليون يورو سنوياً – ليونيل ميسي – الارجنتين (ينتهي عقده في 30 يونيو 2023)

1.083.846 مليون يورو أسبوعياً – 56.360 مليون يورو سنوياً – نيمار – البرازيل (ينتهي عقده في 30 يونيو 2025)

617.115 ألف يورو أسبوعياً – 32.090 مليون يورو سنوياً – كليليان مبابي – فرنسا (ينتهي عقده في 30 يونيو 2022)

524.423 ألف يورو أسبوعياً – 27.270 مليون يورو سنوياً – سيرخيو راموس – اسبانيا (30 يونيو 2023)

349.615 ألف يورو أسبوعياً – 18.180 مليون يورو سنوياً – بريسنال كيمبيمبي – فرنسا (ينتهي عقده في 30 يونيو 2024)

349.615 ألف يورو أسبوعياً – 18.180 مليون يورو سنوياً – جيانلويجي دوناروما – ايطاليا (ينتهي عقده في 30 يونيو 2026)

332.115 ألف يورو أسبوعياً – 17.270 مليون يورو سنوياً – جورجينيو فينالدوم – هولندا (ينتهي عقده في 30 يونيو 2024)

279.808 ألف يورو أسبوعياً – 14.550 مليون يورو سنوياً – أشرف حكيمي – المغرب (ينتهي عقده في 30 يونيو 2026)

276.923 ألف يورو أسبوعياً – 14.400 مليون يورو سنوياً – ماركينيوس – البرازيل (ينتهي عقده في 30 يونيو 2024)

276.923 ألف يورو أسبوعياً – 14.400 مليون يورو سنوياً – ماركو فيراتي – ايطاليا (ينتهي عقده في 30 يونيو 2024)

253.846 ألف يورو أسبوعياً – 13.200 مليون يورو سنوياً – أنخيل دي ماريا – الارجنتين (ينتهي عقده في 30 يونيو 2022)

230.769 ألف يورو أسبوعياً – 12 مليون يورو سنوياً – كيلور نافاس – كوستا ريكا (ينتهي عقده في 30 يونيو 2024)

184.615 ألف يورو أسبوعياً – 9.600 مليون يورو سنوياً – ماورو إيكاردي – الارجنتين (ينتتهي عقده في 30 يونيو 2024)

173.077 ألف يورو أسبوعياً – 9 مليون يورو سنوياً – لياندرو باريديس- الارجنتين (ينتهي عقده في 30 يونيو 2023)

161.538 ألف يورو أسبوعياً – 8.400 مليون يورو سنوياً – خوان بيرنات – اسبانيا (ينتهي عقده في 30 يونيو 2025)

150 ألف يورو أسبوعياً – 7.800 مليون يورو سنوياً – أندير هيريرا – اسبانيا (ينتهي عقده في 30 يونيو 2024)

150 ألف يورو أسبوعياً – 7.800 مليون يورو سنوياً – جوليان دراكسلر- ألمانيا (ينتهي عقده في 30 يونيو 2024)

115.385 ألف يورو أسبوعياً – 6 مليون يورو سنوياً – ادريسا غاي- السنغال (ينتهي عقده في 30 يونيو 2023)

103.846 ألف يورو سنوياً – 5.400 مليون يورو سنوياً – عبدو ديالو – السنغال (ينتهي عقده في 30 يونيو 2024)

103.846 ألف يورو أسبوعياً – 5.400 مليون يورو سنوياً – لايفين كورزاوا- فرنسا (ينتهي عقده في 30 يونيو 2024)

94.615 ألف يورو أسبوعياً – 4.920 مليون يورو سنوياً – ثيلو كيرير- ألمانيا (ينتهي عقده في 30 يونيو 2023)

62.500 ألف يورو أسبوعياً – 3.250 مليون يورو سنوياً – رافينا – البرازيل (ينتهي عقده في 30 يونيو 2023)

39.423 ألف يورو أسبوعياً – 2.050 مليون يورو سنوياً – سرجيو ريكو – اسبانيا (ينتهي عقده في 30 يونيو 2024)

30.192 ألف يورو أسبوعياً – 1.570 مليون يورو سنوياً – دانيلو بيريرا – البرتغال (ينتهي عقده في 30 يونيو 2025)

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