بوليسيتش ينوب عن المتمرد «لوكاكو» وينقذ تشيلسي من خسارة مؤكدة أمام ليفربول

ناب الدولي الأمريكي كريستيان بوليسيتش عن المتمرد «لوكاكو» وقاد تشيلسي لتعادل بطعم الفوز أمام ليفربول، في قمة مباريات اليوم الاحد 2 يناير 2022، ضمن الجولة 21 من الدوري الانجليزي.

وأهدى تعادل تشيلسي وليفربول بنتيجة 2/2 فريق مانشستر سيتي فرصة جديدة للابتعاد في صدارة جدول ترتيب البريميرليج بفارق مريح من النقاط عنهما.

ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة بفارق 10 نقاط واضحة عن تشيلسي الثاني، وبفارق 11 نقطة عن ليفربول الثالث والذي تنتظره مباراة مؤجلة أمام ليدز منذ البوكسينج داي.

ودخل تشيلسي من دون مهاجمه المتمرد «لوكاكو» الذي صرح قبل 48 ساعة من المباراة بأنه يتمنى العودة إلى ناديه السابق انتر ميلان لعدم شعوره بالارتياح في غرب لندن، ما دفع المدير الفني للبلوز «توماس توخيل» لاستبعاده من تشكيلتي الفريق الاساسية والاحتياطية، واستبداله بكريستيان بوليسيتش الذي قاد الهجوم ومن خلفه ماسون مونت وكاي هافيرتز في غياب تيمو فيرنر للمرض، وحكيم زياش لاسباب فنية.

وبدا تأثر تشيلسي النفسي والمعنوي من التصريحات الغريبة التي أدلى بها روميلو لوكاكو لقناة سكاي الايطالية قبل المباراة، ولم يستطع الفريق التعامل مع الهجمات السريعة لفريق ليفربول.

وكما كان متوقعًا، افتتح ساديو ماني اهداف المباراة في الدقيقة 9 بعد استغلال هفوة فادحة من مدافع تشيلسي «شالبواه» في تشتيت كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليمنح الأسبقية لليفربول.

وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 26 بواسطة النجم المصري محمد صلاح الذي راوغ ماركوس ألونسو ببراعة داخل منطقة الجزاء فور تسلمه كرة طولية من ألكسندر آرنولد.

وتسلم محمد صلاح الكرة الطولية بالقدم اليسرى ثم راوغ ألونسو من وضع الحركة بنفس القدم قبل ينهي اللعبة بتسديدة بالقدم اليسرى في الزاوية الضيقة اليسرى للحارس إدوار ميندي الذي كان يعتقد أن صلاح سيسددها في الزاوية البعيدة.

لكن تخاذل ليفربول، وتوهمه بأن تشيلسي استسلم ورفع الراية البيضاء، أدى إلى تحقيق رجال المدرب توماس توخيل لريمونتادا مذهلة في آخر 5 دقائق من الشوط الأول، انهته على نتيجة التعادل 2/2.

وقلص لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاشيتش النتيجة بتصويبة «كرباج» بوجه القدم من حوالي 22 ياردة عانقت المقص الأيسر لحارس مرمى ليفربول في الدقيقة 42.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع (46) تسجيل المهاجم الوهمي لتشيلسي هذا المساء وبديل روميلو لوكاكو (كريستيان بوليسيتش) لهدف التعديل بتسديدة قوية في سقف الشباك بعد هروبه من رقابة آرنولد وفان دايك فور تسلمه تمريرة بينية من نجولو كانتي في هجمة مرتدة بدأت بعد تشتيت الدفاع لعرضية من محمد صلاح.

ومع بداية الشوط الثاني، أنقذ حارس مرمى تشيلسي «إدوار ميندي» هدف محقق للنجم المصري محمد صلاح حين سدد كرة ساقطة من على حدود منطقة الجزاء.

وبعد دقائق قليلة من فرصة صلاح، أطلق ساديو ماني تصويبة مركزة من خارج منطقة الجزاء أبعدها ميندي من جديد إلى ركلة ركنية.

يذكر أن مباراة الدور الأول بين ليفربول وتشيلسي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) على ملعب آنفيلد روود، حيث تقدم كاي هافيرتز للبلوز اولًا في الدقيقة (25)، قبل أن يعدل محمد صلاح النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة (45) من زمن الشوط الأول.

تشيلسي 2-2 ليفربول

الدوري الانجليزي – الجولة 21

ملعب ستامفورد بريدج

انتهت

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