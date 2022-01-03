الامارات | كأس المحترفين.. الجزيرة يتأهل إلى نصف النهائي على حساب اتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس المحترفين.. الجزيرة يتأهل إلى نصف النهائي على حساب اتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الجزيرة إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين عقب فوزه على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف، أمس، في إياب ربع النهائي على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بعدما تعادل الفريقين في لقاء الذهاب 2-2، ليستعد "فخر أبوظبي" بأفضل طريقة ممكنة لمباراة كأس السوبر أمام شباب الأهلي الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد في العين.

سيطر الجزيرة على وسط الملعب في أول 15 دقيقة ولكن من دون خطورة على مرمى الفريق الضيف، بينما أحرز اتحاد كلباء الهدف الأول من ركلة ركنية لعبها النمساوي روبرت زولج وقابلها سلطان عادل برأسه في المرمى (15)، وجاء الرد بشكل سريع من "فخر أبوظبي" عن طريق عبدالله رمضان الذي أحرز هدف التعادل من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (18).

وواصل الجزيرة أفضليته وكاد البرازيلي برونو دي أوليفيرا أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة قوية مرت بجوار القائم (25)، قبل أن يستفيد اللاعب نفسه من خطأ ارتكبه حارس اتحاد كلباء جمال عبدالله الذي سقطت الكرة من يده عندما لعب سالم راشد كرة عرضية، وسدد دي أوليفيرا الكرة بعدها مباشرة في المرمى مضيفاً الهدف الثاني لصاحب الأرض (34).

وفي الشوط الثاني دفع المدرب الأوروغوياني خورخي دا سيلفا بكل من حبيب الفردان والتوغولي مالابا والمجري فارغا وزكريا محمد، وتحسن أداء "النمور" بالسيطرة بشكل كبير على مجريات اللعب ولكن من دون فرص حقيقية على مرمى الحارس علي خصيف.

في المقابل استعاد "فخر أبوظبي" نشاطه بعد مرور 20 دقيقة عندما تحرك عبدالله رمضان والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو والمالي عمر تراوري في وسط الملعب، وكاد تراوري أن يحرز الهدف الثالث من تسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة الحارس جمال عبدالله (67)، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة وتأهله إلى نصف النهائي.

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