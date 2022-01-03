الامارات | «الانضباط» تصدر عقوبات متفاوتة على الأندية.. تعرف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تصدر عقوبات متفاوتة على الأندية.. تعرف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم الأثنين اجتماعا برئاسة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

واطلعت اللجنة على الإحالة المقدمة من لجنة الطب الرياضي لمخالفة نادي الظفرة لبروتوكول عمليات المباريات في مباراته أمام نادي شباب الأهلي في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وقررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي الظفرة بسبب تسجيله طبيب ليس لديه نتيجة فحص صالحة للمباراة، ووجهت اللجنة العقوبة ذاتها لكل من نادي العين للسبب ذاته، ونادي خورفكان لعدم تواجد طبيب على دكة البدلاء، وذلك في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 عاماً.

وعاقبت لجنة الانضباط نادي العربي بعقوبة لفت النظر لقيام جماهيره بإلقاء ألعاب نارية على أرضية الملعب في مباراته مع نادي الحمرية في الجولة الماضية لمسابقة دوري الدرجة الأولى، ووجهت العقوبة نفسها لنادي الجزيرة الحمراء في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لتسجيله مساعد مدرب ومنسق إعلامي وأخصائي علاج طبيعي ليس لديهم نتائج فحوصات صالحة للمباراة.

وقررت اللجنة خسارة نادي اتحاد كلباء لمباراته أمام نادي الإمارات في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 عاماً بنتيجة ( 0 – 3 ) وتحمله تكاليف الحكام لتخلفه عن حضور المباراة، وكذلك خسارة نادي الظفرة لمباراته أمام نادي الشارقة في مسابقة دوري الأشبال تحت 13 عاماً ( أ ) بالنتيجة ذاتها وتحمله تكاليف الحكام للسبب ذاته.

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