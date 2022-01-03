شكرا لقرائتكم خبر مارس المقبل انطلاق الألعاب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت اللجنة أنه سيعلن عن التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة، كأهلية المشاركة ونظام التجارب والتصفيات والبرنامج الزمني خلال الأيام المقبلة.
وسيتنافس المشاركون في الدورة على الفوز بألقابها وجوائزها البالغة مليون ريال للميدالية الذهبية و300 ألف ريال للميدالية الفضية و100 ألف ريال للبرونزية.
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