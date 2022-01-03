شكرا لقرائتكم خبر مارس المقبل انطلاق الألعاب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، عن إقامة الدورة خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس المقبل 2022م، بعد أن تأجلت عن موعدها السابق في نهاية مارس 2020م بسبب جائحة (كوفيد-19).

وأوضحت اللجنة أنه سيعلن عن التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة، كأهلية المشاركة ونظام التجارب والتصفيات والبرنامج الزمني خلال الأيام المقبلة.

وسيتنافس المشاركون في الدورة على الفوز بألقابها وجوائزها البالغة مليون ريال للميدالية الذهبية و300 ألف ريال للميدالية الفضية و100 ألف ريال للبرونزية.