وزنه يساوي ذهبًا.. القيمة التسويقية لـ محمد صلاح = الأهلى + الزمالك + بيراميدز + 6 أندية.. إنفوجراف

الشارقة - اميمة ياسر - يواصل بيكاسو الكرة المصرية محمد صلاح التألق فى الملاعب الإنجليزية بعدما أصبح وزنه يساوى ذهباً، ووفقاً لموقع ترانفسير ماركت العالمى.



إن القيمة السوقية لمحمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى باتت تعادل القيمة التسويقية للأهلى والزمالك وبيراميدز، بالإضافة لستة أندية فى الدوري الممتاز.



وعزز محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 16 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن دييجو جوتا زميله فى ليفربول.



وساهم النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بـ200 هدف فى مشواره مع الريدز بعدما سجل هدفا فى شباك تشيلسي فى المباراة التى انتهت بالتعادل 2/2 مساء أمس.



ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن محمد صلاح أصبح الآن أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أهدافًا على ملاعب أندية العاصمة لندن برصيد 14 هدفا، متخطيا ستيفين جيرارد برصيد 13 هدفا.



وذكرت شبكة "Squawka"، أن محمد صلاح بات يساهم بـ200 هدف مع ليفربول فى جميع البطولات، حيث أحرز 148 هدفا بالإضافة إلى 52 تمريرة حاسمة وذلك خلال مشاركته فى 229 مباراة.



كما رفع محمد صلاح رصيده إلى 150 هدفا مع الأندية الإنجليزية فى مختلف المسابقات، حيث يملك 148 هدفا بقميص ليفربول وهدفين مع تشيلسي.



فيما ذكرت شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية، أن هدف محمد صلاح هو الأول له فى ملعب فريقه السابق تشيلسي منذ انضمامه لصفوف فريق ليفربول فى صيف عام 2017، إذ خاض الفرعون المصرى 4 مباريات سابقة على هذا الملعب لم ينجح فى هز شباك البلوز.



وأضافت سكاى، أن محمد صلاح سجل هدفه الأول على ملعب "ستامفورد بريدج"، منذ أن كان ضمن صفوف تشيلسي، فى شباك بازل السويسرى فى الدورى الأوروبي فى سبتمبر عام 2013.