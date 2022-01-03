طارق العشري يوضح لمصراوي فوائد كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - شدد طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، على قوة مجموعته في بطولة كأس الرابطة، مشيرا إلى أن تلك المنافسة ستفيد فريقه.

وقال العشري في تصريحات خاصة لمصراوي إن فريقه في الفترة الحالية كان يحتاج لعدد من المباريات الودية لتجهيز لاعبيه في التوقف الدولي، وهو ما حدث بالفعل تحت مظلة رابطة الأندية.

وتابع أن مجموعة طلائع الجيش بها فرق قوية وستكون افضل تجهيز للاعبين قبل عودة الدوري.

وفي ختام تصريحاته أشار العشري إلى البطولة لها فائدة فنية أخرى هي الوقوف على مستوى اللاعبين فنيا و بدنيا استعدادا للفترة المقبلة.

وأوقعت قرعة كأس الرابطة فريق طلائع الجيش في المجموعة الثالثة التي تضم كل من الزمالك وفاركو وإنبي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.