خاص.. تفاصيل مكالمة النادي التركي لكهربا.. وساعات تحسم إتمام انتقاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، تلقى اتصالات تليفونيا من مدرب هاتاي التركي، لإقناعه بالانتقال للفريق خلال انتقالات الشتاء.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن كهربا سيعقد جلسة، اليوم الإثنين، مع مسؤولي النادي التركي المتواجدين حاليا في مصر، للانتهاء من كافة تفاصيل الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن كهربا رحب بعرض النادي التركي، بعد تلقيه مكالمة من مدرب الفريق.

وأكمل: "مدرب الفريق تحدث بشكل إيجابي عن كهربا، وشجعه لقبول العرض، واعدا إياه بأن يكون له دور كبير في الفريق".

ولم يشارك كهربا أو يتواجد في قائمة الفريق في أي مباراة هذا الموسم بالدوري، فيما خاض مباراتي الذهاب والإياب بتمهيدي دوري الأبطال أمام الحرس الوطني بطل النيجر، سجل خلالهما هدفا وصنع هدفين.