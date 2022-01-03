مدرب فيوتشر يعدد مكاسب كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

شدد محمد عبد الكريم المدرب العام لفيوتشر، على أهمية إقامة بطولة كأس الرابطة، والتي من القرر أن تنطلق يوم 12 يناير الجاري.

وقال عبد الكريم في تصريحات خاصة ليلا كورة : "كأس الرابطة أفضل استعدادا للأندية الاستئناف مباريات الدوري الممتاز".

وأضاف مدرب فيوتشر: "كأس الرابطة ستفيدنا بشكل جيد وتجلعنا نصل إلى مستوى فني جيد، استعدادًا لعودة الدوري، بالإضافة إلى تجهيز الصفقات الجديدة التي ستعقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأضاف عبد الكريم: "مجموعة جيدة، هناك فرق لم نواجها من قبل، وهناك فرق واجهناها في الدوري، وهدفنا المنافسة على البطولة وتحقيق اللقب".

ويقع فيوتشر في المجموعة الأولى مع كل من بيراميدز - الاتحاد السكندري - ايسترن كومباني - - المصري البورسعيد - مصر المقاصة".