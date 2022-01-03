كهربا يوقع لـ"هاتاى" مقابل 3.5 مليون دولار ويسافر لتركيا الأسبوع المقبل.. التفاصيل كاملة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر أن محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الأهلى وقع لفريق هاتاى التركى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 500 ألف دولار.

ووضع النادى التركى حسبما صرح مصدر لموقع "اليوم السابع" بنداً فى العقد يتيح له شراء اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، ومن المقرر أن يغادر كهربا لتركيا للانتظام فى تدريبات فريقه الجديد بداية من الأسبوع المقبل، وتحرص الإدارة القانونية بالنادى الأهلى فى هذه الآونة على مراجعة عقود اللاعب قبل اعتمادها رسمياً.

ومنح النادي الأهلي الضوء الأخضر لـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من أجل الرحيل خلال الفترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجاري.

وحصل مسئولو القلعة الحمراء على موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني برحيل كهربا فى يناير الجارى، وأعلن المدير الفني أن الفريق لا يحتاج خدمات كهربا، وقال المدير الفني للأهلي إنه لا يمانع رحيل كهربا لو تلقى عرضا رسميا ووافق عليه النادى.

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة في كل البطولات المحلية والأفريقية بإجمالى 2736 دقيقة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 9أهداف أخرى ونال ثمانية إنذارات وكارت أحمر وحيد ، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الابطال الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ولقب للسوبر المحلى ومثله للأفريقى بجانب بطولة كأس مصر وبطولة دوري ممتاز.