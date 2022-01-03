شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه البنك الأهلي والجونة بعيدا عن الدورى الممتاز للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة التى أقيمت عصر اليوم الاثنين عن وجود الإسماعيلى فى المجموعة الثانية التى تضم الأهلى وسموحة والبنك الأهلى والجونة والمقاولون العرب.

وستقام هذه البطولة بعد أيام قليلة بدون مشاركة اللاعبين الدوليين الذين يتواجدون مع منتخباتهم المختلفة استعداداً للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويخوض فريقا الجونة والبنك الأهلى للمرة الأولى ضد الدراويش بعيدا عن مسابقة الدورى العام منذ صعودهما إلى هذه البطولة التى بدأت موسم 48 / 49.

بينما واجه الإسماعيلى فريقى الأهلى والمقاولون العرب ببطولة كأس مصر بجانب البطولات الأفريقية والعربية.