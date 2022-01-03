شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مواجهات الزمالك فى بطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس الرابطة عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة كلا من: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا وطلائع الجيش".

وتقسم الأندية لثلاث مجموعات كل مجموعة تضم 6 أندية و يخوض كل فريق في مرحلة المجموعات 5 مباريات.

ويصعد إلى نصف النهائي صاحب المركز الأول من كل مجموعة بجانب أفضل فريق في المركز الثاني، ليكتمل عقد نصف النهائي بأربعة أندية.

وجاء ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:-

الجولة الأولى: الجمعة 14 يناير

الزمالك × إنبي - الساعة 2:30 عصرا

الجولة الثانية: الثلاثاء 18 يناير

الزمالك × فاركو - الساعة 2:30 عصرا

الجولة الثالثة: السبت 22 يناير

الزمالك × غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء

الجولة الرابعة: الجمعة 28 يناير

الزمالك × سيراميكا كليوباترا - الساعة 5:00 مساء

الجولة الخامسة: الثلاثاء 1 فبراير

الزمالك × طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء