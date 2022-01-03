شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي فى بطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي منافساته فى بطولة كأس الرابطة بمواجهة الجونة فى الجولة الأولى للبطولة الوليدة التى تم الكشف عن قرعتها منذ قليل.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن وقوع الأهلي فى المجموعة الثانية التى تضم كلاً من: "سموحة والبنك الأهلي والجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب".

فيما ضمّت المجموعة الأولى كلاً من: بيراميدز، إيسترن كومباني والاتحاد السكندري وفيوتشر والمصري والمقاصة.

أما المجموعة الثالثة فضمّت كلاً من: "الزمالك، فاركو وانبي والمقاولون وسيراميكا والمحلة والطلائع.

ويلعب الأهلي مع الجونة في الجولة الأولى الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصراً، ثم يلعب مع الإسماعيلي في الجولة الثانية يوم الأثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصراً ، وفي الجولة الثالثة يلعب الأهلي مع المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5:00 مساء ويلعب الأهلي مع سموحة في الجولة الرابعة يوم الخميس 27 يناير في الخامسة مساءً ويختتم مواجهاته في المجموعة بمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2.30 في الجولة السادسة.

وأعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، تصميم درع جديد لبطولة الدوري العام في الفترة المقبلة، وذلك على هامش تصريحاته فى مؤتمر الإعلان عن قرعة كأس رابطة الأندية المقرر خوضه خلال يناير الجاري.

وقال أحمد دياب، أن الرابطة وبرزينتيشن تتحملان تكلفة ملاعب بطولة كأس الرابطة، والرابطة أيضا تتحمل فلوس الحكام والفار في البطولة، مؤكد أنه سيتم تصميم درع جديد للدورى الفترة المقبلة.

وتعتبر هذه النسخة الأولى من البطولة الجديدة والتي تم استحداثها مع تشكيل رابطة الأندية المحترفة في الموسم الحالي ، وتم تقسيم أندية الدوري الممتاز إلى 3 مجموعات كل مجموعة 6 فرق ، وتم وضع أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز على رؤوس المجموعات.

وينطلق دور المجموعات يوم 12 يناير وينتهـي 30 من نفس الشهر ويخوض كل فريق 5 مباريات خلال دور المجموعات يتأهل ثلاثي الصدارة مع أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث إلى نصف نهائي كأس الرابطة.