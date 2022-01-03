شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات المجموعة الأولى فى كأس الرابطة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المجموعات الثلاث التى ستقام بها كأس الرابطة المقرر إقامتها خلال فترة توقف الدورى الحالية نظرًا لمشاركة المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون.

وتضم المجموعة الأولى كلاً من بيراميدز - الاتحاد السكندرى - ايسترن كومبانى - فيوتشر - المصرى - المقاصة، وستقام مباريات المجموعة فى 5 جولات كالتالى..

الجولة الأولى

ايسترن كومبانى × فيوتشر

المصرى × مصر المقاصة

بيراميدز × الاتحاد السكندرى

الجولة الثانية

فيوتشر × بيراميدز

مصر المقاصة × ايسترن كومبانى

الاتحاد السكندرى × المصرى

الجولة الثالثة

إيسترن كومبانى × الاتحاد السكندرى

بيراميدز × المصرى

فيوتشر × المقاصة

الجولة الرابعة

المصرى × فيوتشر

الاتحاد السكندرى × المقاصة

إيسترن كومبانى × بيراميدز

الجولة الخامسة

فيوتشر × الاتحاد السكندرى

إيسترن كومبانى × المصرى

بيراميدز × المقاصة

وتقسم الأندية لثلاث مجموعات كل واحدة تضم 6 أندية و يخوض كل فريق في مرحلة المجموعات 5 مباريات، ويصعد إلى نصف النهائي صاحب المركز الأول من كل مجموعة بجانب أفضل فريق في المركز الثاني، ليكتمل عقد نصف النهائي بأربعة أندية.

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