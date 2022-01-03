7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 3 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك ينتظر عودة أشرف بن شرقى من المغرب للاستفسار عن حقيقة توقيعه للأهلى، و"بند البيع" سر الخلاف بين الأهلي وهاتاي فى صفقة كهربا.

الزمالك ينتظر عودة أشرف بن شرقى من المغرب للاستفسار عن حقيقة توقيعه للأهلى

ينتظر مسئولو نادي الزمالك عودة المغربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة، عقب قضاء إجازته فى مسقط رأسه بالمغرب، من أجل الاستفسار من اللاعب عن حقيقة الأنباء التى تتردد حول توقيعه للنادي الأهلي، فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير الجارى.

"بند البيع" سر الخلاف بين الأهلي وهاتاي فى صفقة كهربا

يكثف مسئولو هاتاى التركى مفاوضاتهم مع النادى الأهلى للحصول على خدمات محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوى الجارى وحتى نهاية الموسم، فى ظل خروج اللاعب بشكل كامل من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني.

الأهلي يترقب قرار اللجنة الأولمبية بعودة العامرى فاروق

يترقب النادي الأهلي موقف اللجنة الأولمبية المصرية من الحكم القضائي الذى حصل عليه العامري فاروق أمس، الأحد، حيث قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بقبول الدعوي القضائية المقامة من العامري فاروق، التي طالب فيها وبصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم فيما تضمن من الإمتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وما بترتيب عليه من أثارواعتباره كان لم يكن ، وفي الموضوع بإلغاء قرار المطعون ضدهم من الإمتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما بترتيب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن.

تقسيمة قوية للمنتخب استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.. صور

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تدريباته صباح اليوم الاثنين باستاد القاهرة استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل .

مشروع الهدف يستضيف انتخابات اتحاد الكرة الأربعاء

يستضيف مشروع الهدف بـ6 أكتوبر انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها الأربعاء المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد يدير اتحاد الكرة حتى نهاية 2024، وتحديدًا بعد انتهاء أولمبياد باريس المقرر لها يوليو وأغسطس من نفس العام.

الزمالك يتواصل مع كارتيرون للتأكيد على موعد العودة إلى القاهرة

تتواصل إدارة نادى الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول، من أجل التأكيد على موعد عودته إلى القاهرة استعدادًا لانتهاء فترة الإجازة وعودة استئناف التدريبات الجماعية بعدما تم إلغاء معسكر الإعداد الذي كان من المقرر إقامته فى الإمارات.

الأهلى يفتح ملف تمديد تعاقد حسين الشحات.. اعرف التفاصيل

بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات تمديد تعاقد حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ويرغب الأهلي فى الانتهاء من ملف التجديد للاعبين المؤثرين مع الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء حرصت الفترة الماضية على تمديد وتجديد عقود اللاعبين قبل الانتهاء بفترة طويلة لتوفير حالة من الاستقرار والهدوء في الفريق للمساعدة على تحقيق الانتصارات والبطولات.