شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى ينتظر كأس الرابطة لفتح صفحة جديدة مع موسيمانى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الموزمبيقى لويس ميكيسونى لاعب النادى الأهلى انطلاق مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، المقرر لها يناير الجارى فى النسخة الأولى للبطولة، للحصول على فرصة كاملة للمشاركة فى مباريات المارد الأحمر فى غياب اللاعبين الدوليين، لفتح صفحة جديدة عنوانها التألق مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الذى أخرجه من حساباته الفنية طوال الفترة الماضية.

ورفض بيتسو موسيماني استعجال البعض فى الحكم على الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الفريق الأحمر، فى ظل عدم تقديم للاعب المستويات التى تؤهله للمشاركة أساسياً مع الأهلي حتى الآن، وظهوره بمستوى متواضع فى الأوقات التي شارك فيها مع الأهلي.

وأكد موسيماني لمسئولي الأهلي أن ميكيسوني خامة طيبة ولاعب يمتلك مهارات فردية عالية وقادر على تقديم الإضافة الفنية للفريق الأحمر، ولكنه يحتاج للتأقلم على الأجواء والتغلب على الضغوط بسبب اللعب لنادي كبير بحجم الأهلي، وطالبهم بالصبر على ميكيسوني من أجل إظهار كل ما لديه من قدرات فنية وعدم تعجل الحكم عليه.

وشدد موسيماني لمسئولي الأهلي أن ميكيسوني ينقصه الانسجام الكافي مع باقي المجموعة وهو ما تسبب في تأخير ظهوره بشكل جيد مع الأهلي وتحقيق بصمة مع فريقه الجديد على عكس بيرسي تاو الذي يقدم مستويات قوية مع الأهلي في الوقت الراهن.

موسيماني أبلغ مسئولي الأهلي أن ميكيسوني يحتاج بعض الوقت للتعود على الأجواء والتعايش مع الوضع الجديد داخل الأهلي قبل إظهار كل ما لديه من إمكانيات ويأنه ؤمن بقدراته اللاعب الفنية على تقديم كل ما لديه لخدمة فريقه، لاسيما أنه لم يسبق له اللعب في هذه الأجواء من قبل بعكس بيرسي تاو العائد من رحلة احتراف في الدوري الانجليزي.

وطلب موسيماني التعاقد مع ميكيسوني في اليف الماضي حيث كان يلعب في صفوف سيمبا التنزاني وتم التعاقد مع اللاعب مقابل 900 ألف دولار بخلاف ما يحصل عليه ميكيسوني.

وتقام كأس الرابطة التى تُعد أحدث مواليد اتحاد كرة القدم المصرى، بمشاركة جميع فرق الدوري، ويتم تقسيمها على 3 مجموعات، ويصعد المتصدرون لنصف النهائي بجانب صاحب أفضل مركز ثانٍ.

ويغيب عن الأهلي فى كأس الرابطة 9 لاعبين هم محمد الشناوى، محمد شريف، عمرو السولية، حمدى فتحي، أكرم توفيق، أيمن أشرف لتواجدهم مع منتخب مصر.

كما يتواجد بدر بانون مع منتخب المغرب، وعلى معلول مع منتخب تونس وآليو ديانج مع منتخب مالي، وتنطلق بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون يوم 9 يناير الجارى.

ويبدأ الأهلي غداً الثلاثاء، الاستعداد لهذه البطولة التى يتطلع فيها "بدلاء المارد الأحمر" للتعبير عن أنفسهم ويكون لديهم القدرة على الظهور في التشكيل الأساسي بمباريات الدوري بعد إستئناف البطولة.