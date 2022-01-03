تعرف على جدول مباريات "مجموعة الزمالك" في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أسفرت قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية، عن مجموعة متوازنة لنادي الزمالك.

وتقام البطولة خلال فترة التوقف الدولي أثناء فترة خوض المنتخب الوطني لبطولة أمم إفريقيا في يناير وفبراير.

وتقسم الأندية لثلاث مجموعات كل واحدة تضم 6 أندية وتأتي أندية الأهلي، الزمالك وبيراميدز على رأس كل مجموعة، وبذلك يخوض كل فريق في مرحلة المجموعات 5 مباريات.

ويصعد إلى نصف النهائي صاحب المركز الأول من كل مجموعة بجانب أفضل فريق في المركز الثاني، ليكتمل عقد نصف النهائي بأربعة أندية.

وجاء نادي الزمالك في المجموعة الثالثة رفقة أندية: إنبي، طلائع الجيش، فاركو، غزل المحلة، سيراميكا كليوباترا.

ونستعرض لكم جدول مباريات المجموعة الثالثة:

الجولة الأولى

الزمالك وإنبي

سيراميكا كليوباترا وفاركو

غزل المحلة وطلائع الجيش

الجولة الثانية

فاركو والزمالك

طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

إنبي وغزل المحلة

الجولة الثالثة

فاركو وطلائع الجيش

سيراميكا كليوباترا وإنبي

الزمالك وغزل المحلة

الجولة الرابعة

غزل المحلة وفاركو

إنبي وطلائع الجيش

سيراميكا كليوباترا والزمالك

الجولة الخامسة

فاركو وإنبي

سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة

الزمالك وطلائع الجيش