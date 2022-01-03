"صدام مبكر مع الجونة والإسماعيلي".. مشوار الأهلي في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أسفرت قرعة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي ضمت كل من الجونة، سموحة، الإسماعيلي، المقاولون العرب والبنك الأهلي.

ويحصل الفائز بلقب البطولة على مليون ونصف جنيه، أما صاحب المركز الثاني فيحصل على مليون جنيه.. طالع الجوائز المالية للبطولة من هنا

وجاءت مباريات الأهلي بالمجموعة كالآتي:

الجولة الأولى

الأهلي والجونة

سموحة والإسماعيلي

المقاولون العرب والبنك الأهلي

الجولة الثانية

الإسماعيلي والأهلي

البنك الأهلي وسموحة

الجونة والمقاولون العرب

الجولة الثالثة

الإسماعيلي والبنك الأهلي

سموحة والجونة

الأهلي والمقاولون العرب

الجولة الرابعة

المقاولون العرب والإسماعيلي

الجونة والبنك الأهلي

سموحة والأهلي

الجولة الخامسة

الأهلي والبنك الأهلي

الإسماعيلي والجونة

سموحة والمقاولون العرب