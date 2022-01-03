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باريس سان جيرمان يعلن إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين عن حالة إصابة جديدة بفيروس بين لاعبيه.

وأوضح النادي أن حالة الإصابة الجديدة هي للاعب البرتغالي دانيلو بيريرا الذي جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

ودخل لاعب الوسط/30 عاما/ في عزل منزل في الوقت الحالي.

تأتي إصابة بيريرا قبل وقت قصير من مباراة سان جيرمان أمام فان في بطولة كأس فرنسا مساء اليوم

تجدر الإشارة إلى أن إصابات كورونا حرمت سان جيرمان جهود كل من ليونيل ، خوان بيرنات، سيرجيو ريكو، ناثان بيتومازالا وسيرجيو ريكو.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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