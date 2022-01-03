لايبزيج يعلن إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن نادي لايبزيج الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن الفحوص كشفت إصابة ثلاثة من لاعبي الفريق بعدوى فيروس كورونا المستجد، كما جاءت ثلاثة فحوص أخرى بنتائج غير حاسمة.

وأوضح لايبزيج أن الفحوص كشفت إصابة أندري سيلفا وكريستوفر نكونكو خلال تواجدهما في بلديهما البرتغال وفرنسا، على الترتيب، لكن يتوقع عودتهما إلى لايبزيج بعد انتهاء فترة عزلهما، قبل نهاية الأسبوع.

أما اللاعب الثالث، فهو الشاب سولومان بوناه لاعب الفريق الأول للايبزيج.

ويخضع نوردي موكيلي وبنيامين هنريكس وداني أولمو للعزل أيضا بعد أن جاءت الفحوص الخاصة بهم بنتائج غير حاسمة أمس الأحد.

وخضع اللاعبون الثلاثة للفحوص مجددا اليوم الاثنين، لكن لم يجر الإعلان عن النتائج بعد.

ويستأنف لايبزيج مشواره في الدوري الألماني "بوندسليجا" بعد انتهاء العطلة الشتوية للمسابقة، بمواجهة ماينز يوم السبت المقبل.