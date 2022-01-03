بالتفاصيل.. صن داونز يفاوض نجم الأهلى الحالي والزمالك السابق

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت الساعات القليلة الماضية، دخول لاعب داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دائرة اهتمام نادي صن داونز الجنوب إفريقي لضمه في يناير الجاري.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي استئناف التدريبات يوم 4 يناير، بالنسبة للاعبين الذين لم يشاركوا بكثافة في المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك تحت إشراف سامي قمصان المدرب العام، لحين عودة بيتسو موسيماني المدير الفني.

أما بالنسبة للاعبين المجهدين فسوف تستمر راحتهم حتى يوم 8 يناير، ثم ينتظمون بعدها في التدريبات، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات.

وصرح مصدر داخل النادى الأهلى بأن نادي صن داونز تواصل مع وكيل محمود كهربا جناح أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضمه في يناير الحالي.

وطلب صن داونز معرفة موقف اللاعب من الانضمام لصن داونز خلال يناير الحالي، قبل إرسال عرضًا رسميًا للنادي الأهلي.