شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية شاملة لحسام عاشور بعد تعرضه لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندري، لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لوعكة صحية مساء أمس، الأحد، دخل على إثرها إلى المستشفى، وحرص الجهاز الطبي لفريق الاتحاد على الاطمئان على حالة اللاعب والتأكد من سلامته.

كما حرص مجلس إدارة الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، على الاتصال باللاعب للاطمئنان على حالته خلال الساعات الأخيرة.

وكان عاشور قد عاد إلى المشاركة في التدريبات مع الفريق خلال ديسمبر الماضي، وذلك بعد فترة غياب طويلة امتدت لنحو 7 أشهر، وذلك عقبتعرضه لإصابة القطع في الرباط الصليبي.

ونفى عاشور، في تصريحات لـ"الخليج 365"، الأنباء التي تداولت مؤخرا عن اعتزاله كرة القدم، مؤكدا أنه ما زال قادرا على العطاء في الملاعب ولم يقرر الاعتزال بعد.

ويعتبر عاشور اللاعب الرابع من الاتحاد السكندرى الذى يتعرض لقطع فى الرباط الصليبى، فى أقل من عام، بعد كل من: محمد أنور، كريم ممدوح، وكريم الديب.

ويصادف حسام عاشور سوء حظ مع الفريق فلم يشارك كثيرا فى المباريات، وعندما عاد إلى "فورمة" المباريات القوية تم إيقافه؛ لحصوله على ثلاثة إنذارات، ثم عاد وشارك فى مباراة المصري، وتمت إصابته.