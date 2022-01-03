شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: لا نية لإنهاء إعارة عبد المنعم وتحديد مصير عمر كمال نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أنه لا نية للموافقة على قطع إعارة محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المعار إلى فيوتشر حتى نهاية الموسم الجارى. وقال عبد الظاهر السقا فى تصريحات صحفية، "محمد عبد المنعم مستمر مع الفريق ولا نية لإنهاء إعارته خلال الميركاتو الشتوى، وكذلك الأمر عمر كمال عبد الواحد مستمر معنا حتى نهاية الموسم، ومن بعدها سوف يقرر اللاعب الاستمرار معنا أو العودة للزمالك".

وأضاف السقا، "نجحنا فى ضم عناصر مميزة قبل انطلاق الموسم، وركزنا مع الجهاز الفني على نوعية لاعبين معينة، والدليل كريم نيدفيد الذى عاد مرة أخرى للمشاركة فى المباريات والتألق بعد غياب أكثر من عامين عن المباريات الرسمية، وهناك تعامل خاص معه لمساعدته على استعادة مستواه مرة أخرى".

وتابع المدير الرياضى، "تعاقدنا مع لاعبين من 13 ناديا، وما وصل له الفريق خلال الأربع شهور الماضية، يعد إنجازًا كبيرًا، وسوف نحسم صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي خلال الأيام القليلة القادمة".