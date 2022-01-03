الامارات | الملا والزعابي يُديران مباراة كاظمة والقادسية في الدوري الكويتي الممتاز

شكرا لقرائتكم خبر عن الملا والزعابي يُديران مباراة كاظمة والقادسية في الدوري الكويتي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلف اتحاد الإمارات لكرة القدم الحكمين الدوليين يحيى الملا "حكم ساحة" وصقر الزعابي "حكم فيديو" لإدارة مباراة فريقي كاظمة مع القادسية, التي تقام غداً على استاد الصداقة والسلام ضمن مواجهات الجولة الثامنة للدوري الكويتي الممتاز.

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد خاطب اتحاد الكرة لغرض الاستعانة بطاقم إماراتي دولي لإدارة المباراة نظراً لشعبيتها وأهميتها ، ويأتي هذا التعاون تجسيداً للعلاقات القوية التي تربط الاتحادين, وكذلك للسمعة الطيبة التي تتميز بها الصافرة الإماراتية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news